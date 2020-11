Altri 196 casi e sette morti in Ticino

BELLINZONA - Nelle ultime ventiquattro ore in Ticino si registrano altri 196 casi, sette decessi e 41 nuovi ricoveri. Queste le cifre giornaliere comunicate - poco fa - dall'Ufficio del medico cantonale sull'andamento della pandemia nel nostro cantone.

Dalle strutture sanitarie sono stati dimessi 41 pazienti. Il numero totale delle persone ricoverate col Covid-19 scende così a 375 (ieri erano 382). 38 di queste si trovano in cure intense (+3), 23 delle quali intubate (come ieri). Su 1'063 test effettuati, nel nostro cantone il tasso di positività è del 24% - dato aggiornato al 18 novembre 2020 -, mentre negli ultimi 14 giorni la percentuale sale al 27%.

Confronti settimanali - Confrontando i dati settimanali, si può notare che la media dei contagi giornalieri su sette giorni è in calo. La prima settimana di novembre si sono registrati 335 positivi, questo numero è sceso a 320 la settimana successiva e a 236 in quella appena trascorsa. In controtendenza, invece, i numeri riguardo gli ospedalizzati e i decessi: i ricoveri (media su sette giorni) sono cresciuti da 26 a 29, mentre i decessi, purtroppo, sono passati da 4 a 9 di media per settimana. Giovedì scorso, ricordiamo, erano state segnalate 15 persone che avevano perso la vita a causa del virus.



Tio.ch / 20 minuti

Dati da inizio crisi - Dall'inizio dell'emergenza coronavirus (che per il nostro cantone risale allo scorso 25 febbraio), attualmente in Ticino si registrano complessivamente 14'465 persone risultate positive al test. I decessi legati al virus sono invece arrivati a quota 503. Da inizio crisi 1'413 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali.

Isolamenti e quarantene - Al 19 novembre vi erano 1'706 ticinesi posti in isolamento perché avevano contratto il coronavirus. Altri 3'241 loro contatti si trovavano, nello stesso periodo, in quarantena.

La situazione nelle case per anziani - I malati di Covid-19 aumentano anche nelle case per anziani: nelle ultime ventiquattro ore nelle strutture ticinesi sono infatti stati registrati altri 21 nuovi residenti positivi (numero identico a ieri) e quattro nuovi decessi legati al coronavirus (ieri uno). Da inizio pandemia 214 residenti hanno perso la vita a causa del coronavirus, mentre 806 sono deceduti per altre cause. I dati pubblicati oggi dall’Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (Adicasi) precisano inoltre che attualmente ci sono 299 residenti positivi, mentre da ieri 21 risultano guariti. Il virus è attualmente presente in 30 case per anziani.

Nessuna quarantena nelle scuole - Attualmente non vengono segnalate quarantene di classe nelle scuole ticinesi. L'ultima - una classe della Scuola cantonale di Commercio di Bellinzona - ha terminato il confinamento nella giornata di domenica e ieri gli studenti hanno potuto frequentare normalmente in presenza. La scuola ticinese - ricordiamo - è composta da 803 sezioni di scuola elementare, 607 di scuola media e da 1'159 classi nelle scuole postobbligatorie.

