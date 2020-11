La pandemia cancella i mercatini di Natale

MENDRISIO - La pandemia ha cancellato i mercatini di Natale che avrebbero dovuto tenersi a Mendrisio (5 dicembre) e Chiasso (8 dicembre). «La situazione fortemente tesa sul fronte Covid-19 e le importanti misure di sicurezza unitamente alle accresciute restrizioni e ai divieti di assembramenti per il pubblico - precisa in una nota la Società dei Commercianti del Mendrisiotto che organizza le manifestazioni - ci hanno portato, in accordo con i Municipi, a optare per l'annullamento dei mercatini ospitati nei centri dei rispettivi Comuni».

La Società dei Commercianti, confidando nella comprensione degli espositori e dei visitatori, ricorda che i commerci momò sono a «disposizione dei clienti anche in occasione delle aperture straordinarie dei negozi dell’8 dicembre, festa dell’Immacolata, e nelle domeniche 13 e 20 dicembre».