Il PD lombardo: «Norman Gobbi chieda scusa agli italiani»

MILANO - Prende posizione oggi il Gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione Lombardia, in merito al fuori onda del presidente del Consiglio di Stato, Norman Gobbi, il quale in diretta televisiva, durante il Telegiornale di Teleticino, si è inavvertitamente lasciato scappare “che c***o me ne frega a me degli italiani”.

A richiamare all’ordine Norman Gobbi è il consigliere regionale del PD Samuele Astuti che parla di «frase offensiva e sprezzante nei confronti degli italiani» e aggiunge: «Alla luce di quello sfortunato fuori onda invitiamo il Presidente a prendere le distanze dalle sue stesse parole e a scusarsi con gli italiani, soprattutto i frontalieri, che ogni giorno si recano in Svizzera per lavorare, contribuendo alla crescita economica e sociale del paese».

«Inoltre - incalza il consigliere dem - non è tollerabile che chi ha il compito di dirigere il Dipartimento delle Istituzioni e, di conseguenza, la polizia cantonale, contribuisca a instaurare un clima di insofferenza nei confronti dei nostri connazionali. Norman Gobbi si scusi e mostri rispetto quando parla degli italiani».