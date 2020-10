Una conferenza in streaming per sensibilizzare sul tumore alla prostata

LUGANO - La Clinica Sant’Anna, in occasione di Movember, il mese di prevenzione delle malattie maschili, propone un incontro pubblico per la sensibilizzazione alla prevenzione del tumore della prostata, il più frequente fra gli uomini.

Gli specialisti della Clinica Sant’Anna, che tutti i giorni sono in prima linea nell’affrontare questa importante sfida, «illustreranno in semplicità le più sofisticate tecniche diagnostiche a disposizione, le apparecchiature più all’avanguardia, le minuziose strategie chirurgiche e le ultime terapie oncologiche più incoraggianti», spiega la Clinica.

Viste l'attuale situazione, la modalità scelta è la videoconferenza in streaming - alle 18.30 dell'11 novembre - attraverso la piattaforma Zoom. L'ID dell'incontro è 543 474 7929.

Durante la conferenza interverranno:

Dr. Marco Boldini, specialista in Urologia, membro FMH

Dr. Paolo Broggini, specialista in Urologia e Andrologia, membro FMH

Dr. med. Alexandre Christinat, specialista in Oncologia, membro FMH

Le domande via web costituiranno l’anima della serata.

Potete iscrivervi online tramite il link