Il Ticino ha messo la mascherina (anche all'aperto)

LUGANO - Da oggi in Ticino l'utilizzo della mascherina è obbligatorio anche all'aperto, in tutti gli spazi accessibili al pubblico quando non è possibile mantenere le distanze di sicurezza. Il nostro cantone è il primo, in Svizzera, a introdurre tale provvedimento.

Le strade si sono dunque riempite, oggi, di cittadini con mascherina. Una misura che viene accolta positivamente e negativamente. «Certo, dà fastidio, ma dobbiamo fermare questa pandemia» racconta una signora ai microfoni di tio/20minuti.

Non manca poi chi si dice perplesso, parlando di strumento inutile e ritenendo che per combattere il virus «bisogna amare se stessi».

Foto Davide Giordano