Un altro contagio in casa anziani

MAGGIA - Un altro contagio in una casa anziani del Sopraceneri. Dopo la casa Solarium di Gordola, un nuovo caso arriva dalla Valle Maggia. Lo ha comunicato questa sera il DSS.

Una ospite della residenza Don Guanella di Maggia, attualmente in buone condizioni di salute, è risultata positiva al Coronavirus dopo aver manifestato sintomi nei giorni scorsi. Per questo motivo era già stata preventivamente posta in isolamento.

L’Ufficio del medico cantonale è in contatto con la direzione per seguire l’evoluzione della situazione e valutare congiuntamente eventuali provvedimenti. In particolare, i collaboratori della struttura che si sono occupati direttamente della persona sono stati sottoposti a striscio.

Da domani, a titolo cautelativo sono sospese le visite all’interno della struttura.

A tutela delle persone coinvolte, si invitano i media a non sollecitare i collaboratori dell’istituto.