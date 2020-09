Pelli all'asta... da coprire un campo da calcio

CHIASSO - Arriva il freddo e qualcuno potrebbe farci un pensierino per un giaccone extralarge. Il guaio è che l’Ufficio di esecuzione ha previsto una vendita in blocco con piede d’asta fissata a 1.000 franchi. Sarebbe comunque un affarone portarsi a casa per quella cifra la partita di pelli bovine, di colori vari, che verrà messa all’incanto il prossimo 7 ottobre alle 10.30, in via Roncaglia 11, presso il magazzino dello spedizioniere dove sono depositate.

Serviva appunto un deposito per conservare la partita di 7.099 metri quadri di pelli che appartengono alla Ladygrace Sagl (la società debitrice). Una quantità di pellame che è pari per estensione a quella di un campo di calcio standard (105 per 68 metri, ossia 7.140 m2 di superficie). L’ufficio di esecuzione precisa anche che la merce non è stata sdoganata dal proprietario, per cui gli eventuali cacciatori di pelli dovranno mettere in conto anche il pagamento di un dazio per 3’990 franchi, più l’IVA sul prezzo di aggiudicazione.

Foto Ufficio di esecuzione