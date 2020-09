Sei nuovi stalli per la ricarica delle e-bike sul Generoso

MENDRISIO - Da qualche giorno sul Monte Generoso sono spuntate due nuovi elementi a sostegno dell'offerta turistica. Entrambi sono stati fortemente voluti dalla Fondazione Monte Generoso e dall'Organizzazione turistica regionale. «La crisi sanitaria - precisano i due enti in una nota congiunta - non ha smorzato la nostra capacità e volontà progettuale. In questi mesi stiamo lavorando in stretto contatto a progetti che riteniamo importanti per il futuro dell’area della Bellavista».

Ed è proprio in questa zona, e più precisamente davanti all'Osteria alla Peonia, che in questi giorni sono stati i posati i primi sei stalli per la ricarica di bici elettriche. Il progetto è stato o finanziato dal comune di Mendrisio in collaborazione con AIM e sarà promosso da subito come elemento di sostegno al concetto di accoglienza dei ciclisti sulla montagna. Accanto a questi, è stato posato anche un pannello turistico di grandi dimensioni, voluto dalla Organizzazione turistica nell’ambito del progetto di messa in rete della montagna e di rafforzamento di visibilità dell’offerta per gli escursionisti che la vogliono scoprire.

I pannelli turistici presentano un disegno acquarellato della montagna realizzato da Alberto Conelli espressamente su richiesta dell’Organizzazione turistica, segnalano agli escursionisti la loro posizione e quali sono i principali elementi d’interesse che possono essere ricercati sulla montagna considerando un territorio che parte da Arogno e scende fino al Caviano.

Mendrisiotto Turismo