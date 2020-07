Una panchina gigante attrae i curiosi sul lungolago

CASLANO - La panchina verde, posata lo scorso 8 gennaio sul lungolago di Caslano, ha attratto gli sguardi (e soprattutto gli obiettivi) di diversi curiosi che non esitano a scattarsi un selfie sopra di essa.

Panchina da record - Il motivo? Risiede nelle sue dimensioni fuori dal comune. La panchina gigante, realizzata dalla Falegnameria dell'OTAF, pesa infatti quasi mezza tonnellata, è alta 2,30 metri per una lunghezza di 4. «È la seconda panchina di questo genere nel nostro cantone dopo quella di Cardada», spiega il Municipale Andrea Signorini che ha fortemente voluto questa attrazione per fornire un ulteriore atout al turismo del comune luganese.

«Non è una cosa effimera» - E la panchina gigante sta facendo il suo lavoro. «Siamo molto soddisfatti», precisa Signorini. «Ha portato molta gente sul lungolago, regalando un'altra prospettiva del lago». L'attrazione resterà al suo posto ancora per diverso tempo: «Certo. Non è una cosa effimera. Visto la situazione dettata dal coronavirus, molte famiglie che risiedono nel nostro comune non andranno in vacanza. Ed è giusto che a loro vengano date diverse opportunità di svago».

Pump-Track - Come ad esempio la pista di Pump-Track in Piazza Lago che gli appassionati potranno utilizzare fino a fine agosto. «Ieri si è svolto il "giro più veloce" con padrino d'eccezione Rubens Bertogliati che ha donato una maglietta simbolica a chi ha vinto».

Tipress