I dinosauri sono sbarcati nella Rotonda di Locarno

LOCARNO - Tirannosauri, triceratopi e velociraptor. A Locarno c'è da stare in guardia, perché i dinosauri hanno fatto un viaggio nel tempo lungo duecento milioni di anni e si sono impossessati della Rotonda di Piazza Castello. Stiamo parlando di Dinosaurs Park, una mostra giurassica realizzata da Imagine Exhibitions che apre domani i battenti. E sarà visitabile fino al prossimo 20 settembre (i biglietti si possono acquistare online su Biglietteria.ch).

La parola d'ordine è “tecnologia”, come ci spiega Gabriele Censi della Gc Events. Sì, perché i temibili bestioni (quelli installati sono trentacinque e sono in scala reale, quindi alti anche dieci metri) non sono delle semplici sculture... ma degli animatronic che si muovono ed emettono spaventosi versi. Non mancano i reperti originali e un percorso didattico.

Le telecamere di tio/20minuti hanno visitato la mostra in anteprima.

Info: www.dinosaurspark.ch