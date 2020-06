La nuova passerella ciclopedonale sulla Maggia è realtà

LOCARNO - È stata inaugurata stamattina la passerella ciclopedonale sul fiume Maggia. L’opera sarà agibile al traffico lento per consentire – entro dicembre - la trasformazione del percorso esistente sul ponte autostradale A13 in una nuova corsia bus.

La nuova infrastruttura permette a ciclisti e pedoni di attraversare il fiume Maggia in un ambiente naturalistico discosto dalle emissioni del traffico motorizzato. La passerella si configura inoltre come un importante elemento della rete ciclistica della regione del Locarnese incentivando così gli spostamenti ciclabili in sicurezza tra Locarno e Ascona.

Il costo e i numeri - L’opera, dal costo di circa 5,6 milioni di franchi, figura fra le misure del Programma di agglomerato del Locarnese di seconda generazione (PALoc2) finanziata dal Cantone con 2,3 milioni dai comuni della regione (CIT) con 1,2 milioni, con un sussidio da parte della Confederazione pari a ca. 2,1 milioni. Il nuovo manufatto, della lunghezza complessiva di 161 metri, si sviluppa su quattro campate. La struttura è in acciaio, il calpestio è rifinito in resina epossidica con aggiunta di granulati di quarzo(antisdrucciolo) e degli inserti puntuali in lastre di granito. La posa di panchine lungo la struttura permette di definire con agio la fruibilità degli spazi riservati fra pedoni e ciclisti . La larghezza utile varia da 5 a 5.5 metri con una pendenza ridotta (fino al 4% del camminamento). L’illuminazione è garantita da un impianto a LED. Completano l’opera le rampe di accesso al manufatto che con pendenze sempre contenute, praticabili anche da persone diversamente abili, garantiscono il collegamento alla rete ciclabile regionale nonché alle piste d’argine e golene fluviali.