La Posta di Besso si sposta in farmacia

LUGANO - Nei prossimi mesi la Posta sostituirà la filiale di Lugano 3 Stazione con una soluzione in partenariato con la Farmacia della Stazione.

«Grazie alla futura collaborazione con la farmacia di via Sorengo 1, la clientela del quartiere di Besso potrà continuare a contare su una presenza fisica della Posta e avrà a disposizione tutte le principali prestazioni di cui dispone oggi», si legge in un comunicato stampa.

Lo scorso mese di maggio la Comissione federale delle poste PostCom aveva annunciato al Municipio di Lugano di aver respinto il ricorso contro la decisione della Posta di rinunciare alla sede di Besso. Una decisione che aveva suscitato «sconcerto e delusione» dell'associazione Besso Pulita, che aveva raccolto 4'738 firme sui circa 5'100 abitanti del quartiere. «La Posta rispetta

l’impegno profuso dal Municipio di Lugano e dalla popolazione in favore del mantenimento dell’attuale filiale nel quartiere di Besso» si legge oggi.

«La sede di Lugano 3 Stazione rileva cali significativi delle operazioni effettuate agli sportelli, in particolare in alcuni settori come il traffico dei pagamenti (-34% dal 2010 al 2018) - spiega il Gigante Giallo -. Nel confronto a livello regionale, l’utilizzo di questa filiale risulta modesto: i dati in termini di versamenti, invii avvisati, nonché di lettere e pacchi rappresentano meno del 20% dei volumi della vicina filiale di Lugano 1». La Posta ha quindi deciso di optare per una filiale in partenariato.

Fino all’introduzione della nuova offerta - prevista entro l’inizio di settembre 2020 - l’attuale filiale di Lugano 3 rimarrà operativa. Dopo, i servizi postali saranno a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30, il sabato dalle 8.30 alle 17.00. «Il servizio postale consentirà ai clienti di impostare invii per la Svizzera e per l’estero e di ritirare lettere raccomandate e pacchi avvisati con invito di ritiro. La filiale assicurerà inoltre versamenti senza contanti, con la PostFinance Card ma anche con le comuni carte di debito bancarie. Anche le caselle postali conserveranno la loro posizione attuale» sottolinea Martina Bellodi, Responsabile Regione Ticino per RetePostale.