PerBacco! Quest'anno niente festa della vendemmia

BELLINZONA - Come è già stato il caso per tanti altri eventi, preso purtroppo atto dei troppi elementi imponderabili legati all’attuale situazione sanitaria, il comitato di PerBacco! ha deciso di annullare l’edizione 2020 della festa della vendemmia di Bellinzona, manifestazione prevista dal 3 al 6 settembre. Anche la manifestazione collaterale, Vino in Villa prevista per il 10 luglio, non potrà essere organizzata.

In effetti, la pandemia attualmente in corso, con la decisione dell’Autorità federale di contenerne lo sviluppo vietando tutte le manifestazioni con più di mille partecipanti fino al termine del mese di agosto e con possibilità di ulteriore proroga, non permettono nessuna programmazione ed hanno sconsigliato al comitato organizzatore di mantenere in calendario la festa.

Nel frattempo si stanno studiando delle iniziative per sopperire a questa assenza forzata, soprattutto per sostenere, in questo difficile periodo, i produttori di vino e tutte le attività commerciali.