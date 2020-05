«Il governo intervenga per prevenire questi atti»

GIUBIASCO - L'inchiesta è ancora in corso. Ma l'omicidio-suicidio consumatosi ieri a GIubiasco ha già strascichi politici. I deputati dell'MPS hanno presentato oggi una mozione al Consiglio di Stato, per chiedere maggiori misure a tutela delle donne vittime di violenza in Ticino.

«Il fatto di sangue avvenuto a Giubiasco è, prima di tutto, un femminicidio, vittima predestinata la donna rea di aver abbandonato il marito, di aver fatto scelte personali e di vita indipendenti» si legge nella mozione firmata da Angelica Lepori, Simona Arigoni e Matteo Pronzini.

I deputati invitano il governo ad affrontare «con politiche serie e coordinate» il problema della violenza di genere. E denunciano una «mancanza di posti nelle strutture di accoglienza per donne maltrattate». Inoltre «i sistemi di prevenzione e richiesta d'aiuto sono insufficienti» continua la mozione. «Molto spesso il primo contatto a cui le donne si devono rivolgere è la polizia, una situazione che mette molte donne in difficoltà».

L'MPS chiede quindi la creazione di una hotline dedicata 24 ore su 24, di sportelli per le vittime di violenza, l'introduzione di sistemi d'allarme (tramite parole chiave) e di forme di sostegno finanziario. «Molte donne - conclude la mozione - non dispongono dei mezzi per vivere da sole e quindi sono costrette a rimanere vittime dei loro aggressori».