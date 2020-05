Un morto e 4 contagi nelle ultime 24 ore

BELLINZONA - Un nuovo decesso. E quattro persone risultate positive al test del tampone, nelle ultime ventiquattr'ore. I dati sull'epidemia di Covid-19 in Ticino sono stati aggiornati questa mattina dallo Stato maggiore cantonale di condotta (Smcc), e sono in linea con i giorni scorsi.

In totale, i positivi in Ticino dall'inizio dell'epidemia salgono a 3284 (4 in più), mentre i decessi sono stati 342. Nel complesso, dagli ospedali ticinesi sono stati dimessi 873 pazienti ricoverati per il virus.

Ieri si era invece registrato un solo nuovo contagio, e nessun decesso. Venerdì invece sono stati conteggiati 7 contagi, giovedì zero, mercoledì 4, martedì zero, lunedì uno solo. In tutta la settimana si era registrato un unico decesso, mercoledì.