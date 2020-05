L’aeroporto “ridecolla” con 41 posti in meno

LUGANO - Tutto a bordo, ma con 41 posti in meno. È una giornata triste per il nuovo corso dell’aeroporto, che con la liquidazione di Lugano Airport (Lasa), manterrà un team ridotto all’osso. Sono 21 i dipendenti della nuova struttura che garantirà per conto della Città di Lugano l’operatività dello scalo fino al subentro previsto dei privati.

L’annuncio ai collaboratori è stato fatto oggi da Lasa, che ha ringraziato le persone a cui - si legge in una nota della società - «non è stato possibile offrire l'opportunità di continuare la loro apprezzata collaborazione nel nuovo progetto».

La scelta su chi tenere dopo il 1. giugno non è stata semplice, sottolinea la società: «Considerate le ottime qualifiche dei collaboratori, la scelta delle persone che compongono il team che dovrà garantire la continuità operativa dell'aeroporto è stata molto difficile». I criteri adottati sono stati due: «La copertura delle funzioni operative richieste dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) e la tipologia di servizi erogati a partire dal 1. giugno. Si è tenuto conto, in particolare, delle certificazioni del personale e della possibilità di essere "multifunzionali"».

La nuova struttura, come detto, impiegherà 21 collaboratori. Capo d’aerodromo è stata confermata Julia Detourbet, attiva in questo ruolo dal 2013. A 41 collaboratori invece, stata purtroppo comunicata la cessazione del rapporto di impiego. «La Città di Lugano - si legge ancora nel comunicato - si è impegnata a fornire un supporto per favorire il loro ricollocamento».

Il progetto Transition, questo il nome scelto per inaugurare l’era senza aviazione civile, è scaturito dal gruppo di lavoro costituito dal Municipio di Lugano nel mese di marzo per cercare in via prioritaria una soluzione - seppure transitoria e con alcune limitazioni negli orari di apertura - atta a garantire la continuità operativa dell'aeroporto. Obiettivo: «Permettere agli operatori, alle aziende e ai privati che hanno nello scalo un punto di interesse economico e lavorativo di pianificare la loro attività, compatibilmente con il particolare momento legato alla pandemia Covid-19. Una chiusura temporanea dello scalo avrebbe, infatti, ulteriormente aggravato le conseguenze negative già indotte dal periodo di lockdown» sottolinea Lasa.