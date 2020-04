Una challenge in favore dei ticinesi in difficoltà

LUGANO - Arriva anche in Ticino una challenge organizzata dai City Angels, per raccogliere beni di prima necessità da destinare a tutte quelle famiglie che a causa del coronavirus si trovano in gravi difficoltà economiche. La challenge con gli hashtag #Siamotuttiangeli e #Sosteniamoilticino é nata dall’idea degli angeli di Lugano. Il presidente dell'associazione Svizzera e coordinatore della sezione di Lugano Giuseppe Modica, in un video pubblicato sulla pagina Facebook dell’associazione invita tutti coloro che ne hanno la possibilità, di accettare, e partecipare alla sfida, acquistando durante la propria spesa, beni di prima necessità da destinare a chi è meno fortunato. Lo stesso Modica invita anche a condividere un proprio video sulla propria pagina Facebook, o altri social network, in modo da poter sensibilizzare altre persone a fare lo stesso.

«Gli angeli - spiega Modica - si occuperanno del ritiro ed allo stesso tempo della consegna dei beni, se sarà il caso, anche a domicilio. Il tutto nel rispetto delle norme di sicurezza, come la distanza sociale e le norme igieniche accresciute. I beni che verranno consegnati all’associazione saranno destinati alle persone in difficoltà del Cantone». La prima distribuzione, avverrà in concomitanza con la distribuzione organizzata dal Tavolino Magico, che riprenderà giovedì 30 aprile 2020 presso lo stadio di Cornaredo. Gli interessanti possono prendere contatto con l’associazione al 076 693 93 93. Oppure tramite mail a lugano@cityangelssvizzera.ch. Resta pure attiva la consegna a domicilio della spesa agli over65 ed alle persone più a rischio, in collaborazione con i servizi sociali della Città di Lugano. Servizio disponibile al 076 693 93 93