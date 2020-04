Più treni negli orari di punta

BELLINZONA - A partire dal prossimo 27 aprile è previsto un lento e graduale ritorno alla normalità. Un cambiamento che sarà accompagnato dalle ferrovie: l'offerta di collegamenti TILO nelle fasce orarie mattutine e serali viene aumentata così da avere nuovamente un treno ogni trenta minuti in determinate tratte.

Viene comunque confermata fino a nuovo avviso la generale riduzione dell’offerta di trasporto pubblico. Sono sempre soppressi tutti i collegamenti da/per l’Italia. Il servizio di base sulla rete TILO in Svizzera continua a essere garantito. La situazione viene costantemente monitorata.

Per i servizi TILO sono previste le seguenti limitazioni:

RE10 (Erstfeld–Bellinzona–Lugano–Chiasso–Como–Milano)

-Il servizio è soppresso tra Chiasso e Milano

S10 (Bellinzona–Lugano–Chiasso–Como)

-Il servizio è soppresso tra Chiasso e Como

-Treni ogni 60 minuti tra Bellinzona e Chiasso sono garantiti sull’arco della giornata (nella fascia oraria tra le 5.00 e la 1.00, orario partenza/arrivo a Bellinzona)

-Collegamenti supplementari Bellinzona-Chiasso (da lunedì a venerdì feriali):

in partenza da Bellinzona alle 5.34, 6.34, 7.34, 8.34, 9.34

in partenza da Bellinzona alle 16.34, 17.34, 18.34, 19.34

-Collegamenti supplementari Chiasso-Bellinzona (da lunedì a venerdì feriali):

in partenza da Chiasso alle 5.20, 6.20, 7.20, 8.20, 9.20

in partenza da Chiasso alle 16.20, 17.20, 18.20, 19.20

S20 (Airolo–Biasca–Bellinzona–Locarno)

-I due collegamenti nelle fasce orarie di punta mattutine e serali tra Airolo e Biasca sono soppressi

-Treni ogni 60 minuti tra Biasca e Locarno sono garantiti sull’arco della giornata (nella fascia oraria tra le 5.00 e la 1.00, orario partenza/arrivo a Bellinzona)

-Collegamenti supplementari Bellinzona-Locarno (da lunedì a venerdì feriali):

in partenza da Bellinzona alle 5.32, 6.32, 7.32

in partenza da Bellinzona alle 16.32, 17.32, 18.32

-Collegamenti supplementari Locarno-Bellinzona (da lunedì a venerdì feriali):

in partenza da Locarno alle 6.01, 7.01, 8.01

in partenza da Locarno alle 17.01, 18.01, 19.01

S30 (Cadenazzo–Luino–Gallarate)

-Il servizio è completamente soppresso

S40 (Varese–Mendrisio–Como)

-Il servizio è completamente soppresso

S50 (Bellinzona–Lugano–Mendrisio–Varese–Malpensa)

-Il servizio è soppresso tra Stabio e Malpensa

-Treni ogni 60 minuti tra Mendrisio e Stabio garantiti sull’arco della giornata (nella fascia oraria tra le 4.30 e le 00.30, orario partenza/arrivo a Mendrisio)

-È garantita la coincidenza con i collegamenti RE10 e S10 supplementari a Mendrisio

TILO Pigiama

-Il servizio notturno è completamente soppresso