Rabadan, oggi è il grande giorno

BELLINZONA - È tutto pronto per la 157°edizione del Rabadan. Da ormai qualche anno l’evento che sancisce l’inizio del Rabadan è all’insegna della solidarietà, con il pranzo del Cuore organizzato dalla Società Rabadan in collaborazione con gli Amici del Cuore. Anche quest’anno si è tenuto al Capannone eventi di Piazza del Sole e ha riscontrato un ottimo successo.

Ma l'inizio vero e proprio del Carnevale di Bellinzona avviene con la Cerimonia di apertura, evento principale della serata si terrà come di consueto alle ore 21.15 in Piazza Nosetto. La tradizionale consegna delle chiavi tra il Sindaco Mario Branda e Re Rabadan vedrà anche quest’anno il balcone di Palazzo Civico quale “teatro” della cerimonia, che si concluderà con una sfilata della Corte del Re che da Piazza Nosetto si sposterà su Piazza Collegiata per poi arrivare in Piazza del Sole e concludersi al Capannone principale.

La festa prosegue con lo show di apertura “Opening Party” nel grande capannone eventi di Piazza del Sole, confermato anche quest’anno fulcro della manifestazione. A seguire tre concerti dal vivo che vedono protagonisti dalle 22.15 THE MIDNIGHT LOVERS & THE HORNY HORNS e a seguire THE SUNNY BOYS e gli SPINZI GONZALES. La festa prosegue in tutto il centro storico, nelle tendine e nei ristoranti fino alle 4.00 del mattino.

Anche quest’anno si è svolto il consueto concorso decorazioni che vede coinvolte ben 4 categorie. Qui di seguito i rispettivi vincitori:

Bar-Locali:

1. posto: Ristorante-Osteria Penalty

2. posto (ex aequo): Snack Bar L'Incontro e Bar Cervo

Capannone RabaEventi

1. posto: Sci Club Lodrino Prosito

2. posto: B-Side (Motoclub)

3. posto: GC Carassesi

Tendine

1. posto: La Giazzera

2. posto: Taia e Medega

3. posto: FC Moderna

Vetrine

1. posto: Toni Balocchi

2. posto: Salone Aldo

3. posto: Ottica Martini