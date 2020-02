Il cuore del Rabadan e il Re che fa il cameriere

BELLINZONA - Il carnevale non è solo fatto di ore piccole e bagordi, ma anche una festa per i più piccoli e per tutti gli altri “amici del cuore” che probabilmente non scorrazzeranno per tendoni a partire da questa sera quando i bagordi inizieranno ufficialmente.

È per questo che il Rabadan ha accolto, quest'oggi a mezzogiorno, centinaia di persone diversamente abili nel proprio cuore pulsante, ovvero il Capannone degli Eventi in piazza del Sole. Essi sono stati accolti (anche) da un Re Rabadan - per ora senza chiavi - che ha servito loro un gustoso pasto nel segno della convivialità e della condivisione. Quello che dovrebbe essere sempre il carnevale.

Il programma - Questa sera, alle 21.00, aprirà ufficialmente la Città del Carnevale poco dopo il Sindaco Mario Branda consegnerà le chiavi al Re. Venerdì ci sarà il pranzo con gli anziani seguito dal tradizionale corteo dei bimbi su viale Stazione. Alla sera si esibiranno le guggen, mentre la serata al Capannone degli Eventi sarà dedicata agli anni '90. Al sabato la tradizionale visita della Corte al mercato cittadino. E poi via via, un appuntamento dopo l'altro, per poi arrivare al tradizionale corteo della domenica pomeriggio. Il lunedì sarà di nuovo dedicato ai più piccoli, con la Città dei bambini al pomeriggio. Alla sera, invece, torna il momento ludico del Rabathlon. Si chiude, come di consuetudine, al martedì.

Tipress