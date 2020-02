Scatta il massimo livello di pericolo per gli incendi. Pompieri in allerta

LUGANO - È il massimo livello di pericolosità. Non capita spesso. Un'allerta di grado 5 (il più elevato) per gli incendi boschivi è stata diramata oggi dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per quasi tutto il territorio ticinese (Bellinzonese, Locarnese, Luganese, Mendrisiotto, Riviera, Verzasca). L'allerta scende al grado 4 (comunque elevato), per le regioni di Alta Valmaggia, Blenio e Leventina.



UFAM

Ciò significa che vige il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. I pompieri sono sull’attenti. Come quelli di Lugano che dalle 12 di oggi hanno attivato la cosiddetta POS: Procedura Operativa Standard).

La tattica per le emergenze - In sostanza oltre ai tre gruppi d'intervento composti da pompieri urbani presenti normalmente in caserma, dei militi della sezione di montagna (specialisti per la lotta agli incendi boschivi) garantiranno la presenza alla caserma di Lugano, sia durante il giorno che la notte.

Inoltre, un’ulteriore squadra composta da una decina di militi della sezione di Montagna è stata preallertata per garantire la partenza dalla caserma a supporto delle squadre di primo intervento entro 10-15 minuti dalla mobilitazione.

Sia nella caserma di Lugano che nel deposito della sezione di Carona alcuni veicoli sono stati equipaggiati con materiale supplementare per la lotta agli incendi boschivi, mentre degli aiuti alla condotta (pompieri specializzati a lavorare nel posto comando mobile) sono stati messi in preallerta e sono in grado di partire per il luogo dell’intervento entro 10 minuti dalla mobilitazione.

Cosa cambia in queste circostanze? Vengono potenziate le forze. Se normalmente per un allarme su fuoco di bosco parte una sola squadra, con l’allerta 5 dalla caserma di Lugano, il gruppo che parte sarà rinforzato da specialisti di montagna e un secondo gruppo automaticamente si avvicinerà preventivamente al luogo dell’evento.

Il pericolo "umano" - Si stima che circa il 90 per cento degli incendi di boschi sia dovuto all’uomo (mozziconi di sigaretta accesi, focolari non spenti ecc.) e solo il 10 per cento sia riconducibile a cause naturali (fulmini). Il pericolo di incendio di boschi è particolarmente acuto durante o dopo inverni poco nevosi, in periodi prolungati di siccità e temperature torride e quando spira un forte vento (p. es. il favonio). Tutti questi fattori possono inaridire molto il suolo, gli alberi e gli arbusti.

In Svizzera, gli incendi di boschi di solito non assumono vaste dimensioni; le regioni più minacciate sono il Vallese, i Grigioni, il Ticino e le valli esposte al favonio. Il pericolo per l’uomo è limitato, perché la legislazione svizzera vieta la costruzione di edifici nei boschi.

Il rischio di incendio di boschi descrive la probabilità che divampi un incendio nel bosco. Il rischio può aumentare per esempio con le attività del tempo libero, tanto da rendere necessari dei provvedimenti anche quando il pericolo è moderato. Caratteristiche del livello di pericolo 5 (pericolo molto forte) fuochi con temperature molto elevate

ampio coinvolgimento delle chiome degli alberi

propagazione su grandi distanze attraverso le scintille. Lotta: incendio boschivo quasi impossibile da spegnere. Cosa fare: Non accendere mai fuochi all’aperto. Osservare scrupolosamente gli avvisi e le direttive nonché i divieti delle autorità locali. Descrizione: Valori di misurazione e previsione. Sviluppo: gli incendi possono scoppiare in un qualsiasi momento. Velocità di propagazione: molto elevata per lungo tempo.

UFAM