Missione segreta: cosa c’è nella salsa di quel polletto?

ATTINGHAUSEN – Per arrivarci bisogna uscire dall’autostrada e farsi più o meno 7 minuti di macchina tra strade di campagna e terreni semi industriali. Il Pouletburg di Attinghausen, nel canton Uri, non è di certo il ristorante più comodo da raggiungere. È situato in un villaggio di 1.650 anime. Non particolarmente allegro. Eppure è sempre pieno. Spesso strapieno. Il suo pollo al cestello è conosciuto in tutta la Svizzera, e anche all’estero. Il mistero sta tutto nella salsa, la cui ricetta è top secret. Tio/20minuti ha cercato di indagare. Ci siamo recati sul posto, con telecamera e tanta pazienza.

Un’istituzione rossocrociata – È uno dei più grandi misteri della Svizzera. Un locale discosto, in cui a volte il personale si comporta pure in modo burbero. Ma poco importa. Il pollo di Attinghausen è un’istituzione. E sono tanti anche i ticinesi che ne vanno pazzi. Nel locale ne abbiamo incontrati diversi. Tutti con la stessa opinione. «La salsa è fantastica», dice un ragazzo. «Su internet abbiamo visto che ci sono vari tentativi di imitazione. Ma questa ricetta è inarrivabile», racconta una signora.

Una storia di famiglia – Cerchiamo di accedere alla cucina. Ci dicono che non è possibile. Arriva un collaboratore, molto simpatico. «Solo una persona conosce la ricetta. Tutti gli altri sono all’oscuro». Sarà vero? Maria R., direttrice, cerca di ripercorrere la storia di un successo incredibile. «Il nostro segreto? Tutto qui è rimasto inalterato, da ben 59 anni. È stata sempre la stessa famiglia, gli Imholz, a portare avanti le cose. Prima la mamma, poi il figlio…».

Variante normale e piccante – Niente da fare neanche con la sorridente cameriera Annamaria. «Non possiamo dirvi niente sulla ricetta. Anche perché noi non sappiamo davvero nulla». La misteriosa salsa è in due versioni. C’è la variante classica. E poi quella piccante. Il pollo può essere accompagnato da patate fritte o da riso. Ogni giorno centinaia di persone varcano la soglia del Pouletburg. Facciamo un ultimo tentativo. Inginocchiandoci di fronte alla direttrice. Invano. Niente ricetta. Si torna a casa. Il mistero di Attinghausen resta tale.

Foto tio/20 minuti/Davide Giordano