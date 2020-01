"Saltano" due passaggi pedonali sulla Cantonale

LOSONE - Due passaggi pedonali in meno sulla strada Cantonale in quel di Losone. Il Municipio, infatti, ha deciso che «per ragioni di sicurezza» il Cantone dovrà rimuovere quelli presso la rotonda Zandone, all’ingresso dell’omonima zona industriale losonese.

«La frequenza pedonale sulle strisce in via Arbigo e in via Zandone, le due strade che si immettono nella rotonda - viene spiegato -, risulta ampiamente inferiore al minimo fissato dalle norme sulla sicurezza stradale».

L'Ufficio cantonale della segnaletica stradale ha ritenuto necessario intervenire per eliminare la precedenza ai pedoni. L'isola spartitraffico e le altre strutture d'attraversamento pedonale saranno mantenute.