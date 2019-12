L'anno inizia all'insegna del sole

LUGANO - L'anno nuovo, il 2020 per intenderci, inizierà sulla falsariga di quello che sta andando a concludersi: con sole e temperature sopra la media. Insomma, di "bianco Natale" queste festività hanno veramente poco. Ma tant'è.

Anche per i prossimi giorni dunque - affidandosi alle previsioni meteo di Locarno Monti - si potrà godere di una serie di giornate asciutte e, soprattutto in montagna, miti per la stagione. La "peggiore" della settimana dovrebbe essere proprio quella odierna, con al mattino nuvolosità basse estese che da sud potrebbero spingersi fin nelle vallate superiori. Le massime? Non dovrebbero superare i 7 gradi.

Da domani il tempo migliora e dovrebbe rimanere tale almeno fino al fine settimana. Sole e temperature che sfiorano i 10 gradi saranno quindi il trend che caratterizzerà i prossimi giorni. Una buona notizia per chi ha deciso di festeggiare all'aperto, ad esempio, ma anche per chi, complici le vacanze di questi giorni, opterà per una passeggiata o una piccola escursione.

Per il fine settimana, sebbene sia un po' presto per affermarlo con certezza, non dovrebbero esserci grandi mutamenti all'orizzonte. Insomma, non resta che godere di queste giornate. Finché ce n'è.