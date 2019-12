Non chiamateli "vecchi", ora c'è un sito Internet a loro dedicato

LUGANO - Persone di terza e quarta età. È a loro che si indirizza il nuovo sito web che raccoglie su un’unica piattaforma notizie, suggerimenti e contatti utili per gli over 65 residenti in Ticino. E il nome non lascia spazio a interpretazioni: www.65piu.ch.

Ma perché creare un portale dedicato ai pensionati? A rispondere è il fondatore Giovanni Laghi: «Si tratta di un’ampia fascia d’età presente in Ticino. Qui ci sono società, enti e associazioni che offrono agli anziani attività per occupare il loro tempo libero oppure aiuti alla persona». La piattaforma, quindi, le riunisce tutte sotto un “unico tetto”, consentendo a over 65 e familiari di trovare facilmente quello che cercano e di compiere «una scelta consapevole».

L’idea, infatti, è nata proprio a casa di Giovanni e dei suoi fratelli, quando cercavano una struttura che offrisse aiuto a domicilio per assistere un familiare a tempo pieno. «Poter valutare diverse alternative ci avrebbe di sicuro aiutati».

Internet e anziani, solitamente, non sono un connubio felice. Ma i tempi cambiano e i giovani anziani utilizzato con regolarità Internet. Inoltre, il sito può rivelarsi molto utile, appunto, per i familiari. Lunedì, quando è stato lanciato, sono state visitate più di 2’400 pagine e 25 persone si sono registrate creando un account personale.

Una mossa “furba”, dunque, considerato l’invecchiamento della popolazione. «Più che furba direi inevitabile - aggiunge Laghi -. Oggi circa il 20% della popolazione ticinese ha più di 65 anni. I servizi e le strutture rivolti agli anziani stanno crescendo in maniera importante, così come attività per il tempo libero a loro dedicate».

65piu.ch anticipa pertanto «un’attenzione maggiore nei confronti degli over 65» che «è auspicabile». Giovanni Laghi conclude: «Siamo sempre aperti a consigli che possano aiutarci a migliorare la qualità delle informazioni e delle funzionalità del portale. Siamo all'inizio e il sito è sicuramente perfettibile».

65piu.ch