Qualche fiocco in pianura, attenzione alle strade

LUGANO - Per qualcuno, oggi, sarà un bianco risveglio. Qualche fiocco è caduto, nella notte, anche verso i 400 metri (raggiungendo ad esempio il Mendrisiotto). Una parentesi, questa, che si appresta a ripetersi anche nella notte a cavallo con il venerdì. Almeno stando alle previsioni di Meteo Svizzera.

Se per la giornata odierna è previsto un tempo abbastanza soleggiato, in serata ci si appresterà a un nuovo aumento della nuvolosità e nella notte su venerdì si dovrebbero ripetere delle deboli precipitazioni che porteranno nuova neve a basse quote. Qualche debole nevicata potrebbe farsi trovare ancora nella mattinata di venerdì, per poi lasciare spazio a una giornata prevalentemente soleggiata.

Week-end - Per il fine settimana? Il tempo sarà abbastanza soleggiato con qualche debole nevicata sul mattino di sabato.

Allerte meteo - Le condizioni climatiche delicate hanno spinto i meteorologi a diramare due allerte meteo per le prossime ore. Un pericolo moderato legato alle nevicate (allerta di livello 2) è previsto in Alta Vallemaggia e Leventina tra questa notte e sabato mattina. Sopra i 600 metri sono attesi fino a 10 centimetri di neve, che potrebbero diventare 30 sopra i 1000 metri.

Per la prima mattinata di oggi è segnalato pure il rischio di strade sdrucciolevoli su buona parte del Ticino. La possibile presenza di neve ghiacciata sopra i 600 metri è effettivamente un rischio per gli automobilisti e l'invito, come sempre, è alla prudenza.

foto lettore Tio/20minuti