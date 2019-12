La rotonda di Quartino cambia faccia

GAMBAROGNO - La rotonda di Quartino cambia senso di marcia. Dal 4 dicembre la viabilità verrà modificata, con il nuovo assetto viario presentato oggi dal Dipartimento del Territorio.

Nello snodo - si legge in un comunicato - verranno introdotti nuovi sensi di marcia in prossimità della rotatoria in zona Pergola. Chi verrà da Locarno verso Bellinzona percorrerà circa 300 metri verso il Gambarogno per poi svoltare a sinistra. Chi andrà verso Magadino invece si terrà sulla destra.

I nuovi sensi di marcia saranno accompagnati da una segnaletica orizzontale e verticale, che verrà completata questa settimana in orario notturno. Tra le 20.00 e le 05.00 sono previste deviazioni tra martedì 3 dicembre e giovedì 5 dicembre.

Nella zona sono state inoltre posate delle apparecchiature per monitorare il traffico nel prossimo anno, e valutare l'efficacia del nuovo assetto.