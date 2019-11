Si accende l'Albero, si accende il Natale

LUGANO - Lugano, con un giorno di anticipo rispetto al solito a causa della meteo sfavorevole prevista per domani, ha acceso il proprio Albero di Natale. Piazza Riforma, come da tradizione, alle 18.00 è stata illuminata dalla moltitudine di luci poste sull'abete che era planato nel centro cittadino cinque giorni fa.

L'accensione dell'Albero di Natale resta uno degli eventi più attesi dalla popolazione luganese, come dimostrato dalla grande folla di curiosi accorsi in Piazza Riforma. Tante famiglie. Tantissimi bambini. Tutti con gli occhi rivolti al maestoso abete. E al momento in cui le lucine lo hanno illuminato, la gioia sui loro volti era tangibile. I bimbi, poi, hanno pure ricevuto un dono offerto da Lidl e BancaStato. Insomma, per loro, una doppia gioia.

Il tradizionale e simbolico evento - presentato dalla madrina Julie Arlin in combutta con il Sindaco Marco Borradori e con il Capo Dicastero cultura, sport e eventi Roberto Badaracco - ha di fatto dato il via alle celebrazioni per la festività più sentita dell'anno.

In concomitanza con l'accensione parte infatti anche "Lugano città del Natale" che in programma ha i tradizionali mercatini, la gastronomia, gli spettacoli musicali, le animazioni, la festa di Capodanno e tante altre sorprese che accompagneranno i visitatori fino all’Epifania.

