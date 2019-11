Preparate gli sci: a Pesciüm aprono tutte le piste

Sugli sci Caricamento in corso ... Questo weekend andrai a sciare? Sì No Non so [{"keyQ":"q_a95fbc"}] Vota Risultati Questo weekend andrai a sciare? Sì 27% (38 voti) 27% No 63% (89 voti) 63% Non so 10% (14 voti) 10% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1405845,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"916598","title":"Sugli sci","questions":{"q_a95fbc":{"a":{"a_hlobzi":"Sì","a_i65ih9":"No","a_k3krqb":"Non so"},"q":"Questo weekend andrai a sciare?","t":"0"}}}

AIROLO - La neve c’è. E le previsioni meteorologiche (perlomeno per sabato) promettono bene. Ad Airolo-Pesciüm è tutto pronto per l’apertura della stagione invernale 2019/2020, prevista per questo sabato 30 novembre. «Siamo tra i pochi comprensori in Svizzera che saranno operativi già al 100%» ci dice con soddisfazione Mauro Pini, direttore di Valbianca SA.

Gli appassionati sabato potranno infatti divertirsi su tutte le piste, dai 2’250 metri di Varozzei fino a valle (discesa a valle compresa). E già da questo weekend si potranno percorrere le due nuove piste a Pesciüm e Ravina. La neve infatti non manca: «Nella parte alta si arriva ai due metri e sessanta, mentre alla stazione a valle ci sono circa quaranta centimetri».

La preparazione delle piste è iniziata già con le prime nevicate. «Penso che se fossimo partiti con le ultime precipitazioni, sarebbe stato praticamente impossibile farcela» afferma ancora Pini, spiegando che le discese sono state «regolarmente cingolate». Ed è per questo che il comprensorio sarebbe già stato pronto per lo scorso weekend. «Ma a causa delle pessime previsioni meteo, abbiamo deciso di aprire il 30 novembre».

Si potrà quindi sciare i prossimi due weekend (30 novembre-1. dicembre 2019 e 7-8 dicembre 2019). E poi a partire dal 14 dicembre la stazione sarà invece aperta tutti i giorni fino al 13 aprile 2020.

Tipress