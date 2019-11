Scooterista centra lo spartitraffico: è grave

COLDRERIO - Grave incidente della circolazione a Coldrerio sulla strada cantonale all'altezza del distributore Eni. Uno scooterista 43enne cittadino svizzero domiciliato nella regione ha perso il controllo del mezzo e urtato contro uno spartitraffico ferendosi in modo grave.

È stato trasportato con urgenza in elicottero al centro di traumatologia dell'Ospedale Civico di Lugano. Secondo quanto indicato dalla polizia cantonale, ha riportato lesioni tali da metterne in pericolo la vita.

L'ncidente è avvenuto intorno all 19. Come segnala il TCS, in serata la strada cantonale tra Mendrisio e Coldrerio rimane chiusa in entrambe le direzioni. L'interruzione va dalle scuole medie di Mendrisio alla prima rotonda in centro Coldrerio.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del SAM che, vista la gravità delle lesioni, hanno richiesto l'intervento della REGA.

Rescue Media