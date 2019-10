Treni strapieni: i giovani PPD si lamentano con la Rsi

LUGANO - Un servizio andato in onda settimana scorsa sulla Rsi, dedicato ai problemi di sovraffollamento sui treni Ffs, non è piaciuto a Generazione Giovani. La sezione giovanile del Ppd «si è fatta portavoce di coloro che usufruiscono dei convogli diretti in Svizzera interna» si legge in una nota diffusa oggi. Il comitato si dice «rammaricato» per la «mancata considerazione avuta all'interno della discussione» e per non aver potuto esserne parte attiva.

Il movimento, ricorda il comunicato, ha lanciato una petizione per chiedere condizioni di viaggio migliori, raccogliendo oltre 10mila firme. Gg invita dunque la Rsi «a dedicare la giusta attenzione in ottica di una programmazione futura, a chi da tempo si impegna per trovare soluzioni tangibili ed efficaci».