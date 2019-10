«Sì all'aggregazione, ma procediamo per gradi»

ASTANO - Il Municipio di Astano, confrontato con il continuo fiorire di notizie e di iniziative su una possibile e immediata aggregazione con il nuovo Comune di Tresa, ha deciso di prendere posizione per «informare e rassicurare la popolazione astanese» riguardo al tema in oggetto.

«La possibilità ci è data anche dalla recente decisione con la quale il Gran Consiglio ha votato la costituzione del nuovo Comune Tresa includendo nel progetto anche Sessa - sottolinea L'Esecutivo cittadino - . A seguito di un incontro con i Sindaci degli attuali Comuni del comprensorio della Tresa e con alcuni funzionari della SEL, il Municipio ha ufficialmente dichiarato il proprio interesse ad entrare a far parte del nuovo Comune Tresa».

I colloqui, attualmente in corso, avrebbero già prodotto un primo effetto positivo, «ponendo le basi per una futura collaborazione in ambito amministrativo che sarà messa in atto al momento del pensionamento del nostro segretario».

La strada è dunque tracciata anche se occorrerà procedere per gradi. «Supportati dal Cantone - sottolinea il Municipio -, verranno poste le condizioni per un’aggregazione rispettosa dei principi e dei vincoli stabiliti dalla Legge sulle aggregazioni e separazioni dei comuni. In seguito la cittadinanza avrà modo di esprimersi formalmente sull’aggregazione. Per questi motivi occorre agire con estrema chiarezza e nel rispetto delle leggi. Soluzioni estemporanee, assolutamente prive di una qualsiasi base legale e messe in campo unicamente nel tentativo di screditare il Municipio – troppo spesso tacciato di immobilismo e di incompetenza – non giocano sicuramente in favore di Astano e degli astanesi».