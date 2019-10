Ticino da record: «Più di mezzo mese di pioggia in un giorno»

BELLINZONA - Le forti precipitazioni che si sono abbattute ieri sul nostro Cantone hanno fatto registrare cifre record. Particolarmente toccato, in questo senso, il Locarnese dove i quantitativi di acqua caduta hanno superato quota 100 litri per metro quadrato in due località.

Il primato assoluto spetta alla piccola Mosogno (frazione di Onsernone) che ha toccato i 115,7 litri per metro quadrato. «In sole 24 ore - precisa MeteoNews sulla propria pagina Twitter - si sono registrati più della metà dei quantitativi di pioggia del mese di ottobre». Ma il piccolo ex comune onsernonese non è solo. Tutto il podio proviene infatti dal Locarnese. Sul secondo gradino troviamo infatti Robiei (Val Bavona) con 103,3 litri, mentre sul terzo, con 99,3 litri, vi è Cevio (Vallemaggia).

Oltre ai primi tre posti, il nostro cantone ha registrato ieri ben otto località tra le dieci più umide del Paese. Al quarto posto vi è infatti Stabio (87,3) seguito da Bosco Gurin (86,9). Al sesto posto, a interrompere l'egemonia ticinese troviamo il Comune alto-vallesano di Sempione con 85,8, poi Airolo (79,8), Coldrerio (78,6) e decimo Piotta (73,1). Insomma, altro che Sonnenstube.

Früher oder später bekam gestern jeder Regen ab, am längsten trocken blieb es im Nordosten. Im Süden schüttete es dagegen den ganzen Tag wie aus Kübeln, teilweise fielen innert 24h mehr als 100 Liter pro m2! Heute lacht wieder die Sonne vom Himmel. https://t.co/ukMOKW9ZVC (km). pic.twitter.com/On55M6eugO — MeteoNews (@MeteoNewsAG) October 16, 2019

