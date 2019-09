Sciopero in Italia, limitazioni anche per i TILO

BELLINZONA - Domenica mattina alle 3, fino alle 2 del mattino successivo, scatterà uno sciopero del trasporto ferroviario in territorio italiano che avrà ripercussioni anche sui servizi TILO oltre confine. Saranno in particolare coinvolte le linee RE10, S10, e S50.

Trattandosi di un giorno festivo, le fasce orarie di garanzia non saranno di conseguenza assicurate. In caso di non effettuazione dei collegamenti, i servizi TILO da e per Malpensa Aeroporto saranno sostituiti con bus in partenza da Stabio.