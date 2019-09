Rivista Corner, un nuovo angolo di sport in Ticino

LUGANO - In un periodo in cui ciò che non è online fatica sempre più a far breccia fra i lettori, un gruppo di giovani momò ha deciso di lanciarsi in una sfida che va controcorrente: dar vita a una rivista sportiva cartacea. Si chiama “Rivista Corner” ed è un trimestrale il cui primo numero - dopo quasi tre anni di “rodaggio” con un sito internet - uscirà in questi giorni.

Rivista Corner sarà un periodico di approfondimento, nulla a che vedere con le pagine di sport che si trovano nei quotidiani ticinesi. Poca cronaca e risultati praticamente assenti, dunque. In compenso ci saranno ritratti di personaggi, interviste, racconti di vicende e momenti di sport che possano incuriosire o suscitare ricordi nei lettori.

Le rubriche spazieranno dallo sport internazionale a quello regionale, da quelli di massa a quelli di nicchia e quindi poco mediatizzati. Gli articoli saranno inoltre accompagnati da un’innovazione “tecnologica”: la realtà aumentata. Insomma, Rivista Corner cercherà di unire ciò che per molti è ormai il passato con ciò che per alcuni si prospetta essere il futuro.

Una volta acquistata una copia (o un abbonamento annuale, dal costo di 32 franchi), la rivista verrà recapitata direttamente e gratuitamente nella bucalettere di casa. «Un modo per risparmiare nelle spese di distrubuzione, certo, ma anche per essere più rispettosi dell’ambiente - la rivista viene stampata a Lugano su carta ecologica - e per essere più vicini ai nostri lettori», ci hanno spiegato entusiasti i creatori del progetto.