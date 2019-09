Arriva (di nuovo) il super guru dalla Mongolia

CADRO – «Siamo felici di annunciare che il Maestro Hamba Lama Shinendentsel ha accettato il nostro invito e tornerà in Ticino per il quinto anno consecutivo». A parlare è Muren Santini, organizzatrice di un evento unico nel suo genere, in programma per sabato 28 e domenica 29 settembre presso la residenza Cadro Panoramica. Il ricavato dell’evento verrà interamente devoluto alla costruzione di un asilo nido di 100 bambini orfani e di famiglie disagiate nel quartiere remoto di Ulaanbaatar, in Mongolia.

«Questo personaggio – riprende Santini – è uno dei pochi Choijin Lama che attualmente esistono al mondo. Tale titolo è conferito a una decina di monaci. Il Maestro è attualmente impegnato in un progetto di asilo nido per bambini orfani e di famiglie disagiate in Mongolia. In questa sede si fermerà in Ticino per pochi giorni per offrire il suo insegnamento su come combattere stress, ansia, insonnia e preoccupazioni che ci accompagnano quotidianamente e su come possiamo essere liberi da tutto ciò vivendo pienamente la nostra vita. Verrà successivamente svolto il prezioso Rituale Luijin- Chöd. Tale rituale è uno dei più potenti che non solo riporta e riempie di energia vitale tutti i partecipanti, ma permette a chi assiste di mantenere la protezione e il benessere per godere di maggiore serenità e di salute. Nonché di migliorare la propria vita privata e professionale».

Per annunciarsi scrivere a eventomongolialama@gmail.com