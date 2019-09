ARBEDO-CASTIONE - «Puliamo la spiaggetta di Arbedo». Questa è la missione - lanciata dal WWF in collaborazione con la città di Bellinzona e l’Associazione ARESS2030 - prevista per sabato 14 settembre sulle rive del fiume Ticino. Un'azione per ripulire dai rifiuti un prezioso ambiente golenale, nonché un apprezzato luogo di svago per tutti i Bellinzonesi.

«Per chi volesse aiutarci nella nostra missione - precisa WWF Svizzera italiana - l’appuntamento è fissato alle 9:00 di sabato 14 settembre nei pressi del Campeggio Bellinzona».

I partecipanti dovranno essere muniti di guanti da giardino e scarpe robuste, mentre Il WWF metterà a disposizione sul posto i sacchi dei rifiuti e i gilet del clean up day. «Tutti i rifiuti raccolti nell’ambito della maratona dei rifiuti saranno esposti sul Viale della Stazione a Bellinzona il sabato pomeriggio».

Per informazioni: sezione@wwf-ti.ch