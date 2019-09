«Una volta qui le donne del paese venivano a fare il pane»

CUGNASCO-GERRA – Parte il conto alla rovescia per il Summer Festival di Cugnasco-Gerra, giunto ormai alla terza edizione. Dieci giorni di festa. Con una novità culturale di spessore. Riapre, infatti, dopo un numero imprecisato di anni di inattività, lo storico forno del paese. «Una volta – ricorda Bruno Scamara, collaboratore del festival – qui venivano le donne a fare il pane. E lo si conservava magari anche per un mese, perché una tempo il pane durava molto di più».

La serata della fondue – C’è emozione attorno al piccolo forno di Gerra Piano. Riemergono aneddoti di un passato che non c’è più. «Sabato 14 settembre ci sarà la serata dedicata alla fondue abbinata alla birra del posto – sottolinea Ennio Morinini, presidente del Gruppo Giovani locale, che organizza il festival –. L’idea è quella che il pane intinto nella fondue sia proprio prodotto da questo storico forno, come si faceva ai vecchi tempi». «Tutti i villaggi avevano il proprio forno – aggiunge Scamara –. Era pubblico. Potenzialmente adesso, con questa riapertura, anche un privato potrebbe venire qui e farsi il suo pane».

Associazioni entusiaste – «Per noi è una soddisfazione enorme – fa notare Susanna Maniscalco, presidente del Circolo di cultura –. Fare rivivere le antiche usanze è tra le nostre missioni. Da quando vivo a Cugnasco-Gerra non ho mai visto una volta questo forno acceso. Era un peccato tenerlo in disuso». Sulla stessa linea d’onda anche Emanuele Forner, presidente della neonata Associazione Tradizione e Innovazione. «Per l’anno prossimo abbiamo in mente una manifestazione dedicata al pane – rivela –. Questo è dunque un importante banco di prova per noi».