«Ho perso tutti i canali TV»

LUGANO - Boom di chiamate al call center di UPC a causa di un recente aggiornamento tecnico. E anche in Ticino non sono mancati i clienti che la scorsa settimana hanno dovuto fare i conti con lunghi tempi d’attesa prima di poter nuovamente fare capo ai servizi televisivi via cavo. Tra questi una lettrice che si è ritrovata senza alcun canale tv disponibile e che non riusciva a ripristinarli. Un altro che si è invece visto rimescolare tutte le emittenti tv.

L’aggiornamento tecnico di UPC è stato effettuato lo scorso martedì 27 agosto tra l’una e le dodici e ha riguardato tutta la rete nazionale. «In seguito a questi aggiornamenti, alcuni utenti hanno dovuto regolare manualmente il proprio televisore per risintonizzare tutti i canali e poter riattivare le registrazioni e i loro canali preferiti» ci spiega il portavoce Bernard Strapp. I dispositivi più moderni e le UPC TV Box hanno invece effettuato questa procedura in automatico.

Fatto sta che l’azienda è stata contattata da molti utenti: «Negli ultimi giorni il nostro call center ha registrato un volume di chiamate più elevato, il che ha avuto un effetto negativo sui tempi d’attesa». UPC ha rafforzato le squadre di operatori, «ma abbiamo registrato dei tempi di trattamento talvolta più lunghi del previsto per fornire ai singoli clienti la soluzione su misura in base alla configurazione specifica degli apparecchi» ci dice ancora il portavoce. Nel frattempo le richieste sono comunque diminuite e già da mercoledì mattina l’azienda sta ricontattando quegli utenti «a cui nei primi giorni non era stato possibile offrire assistenza».

Il recente aggiornamento permetterà a UPC di lanciare a breve nuove offerte con velocità di connessione internet a 1 gigabit al secondo che saranno disponibili su tutta la rete. «Il lavoro tecnico era stato ampiamente annunciato su vari canali di comunicazione» conclude Strapp.