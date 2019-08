Se doni il sangue, vai in piscina gratis

BELLINZONA - «Nel mese di agosto vieni a donare, ti offriamo un’entrata in piscina». È l’appello che lancia il Servizio trasfusionale CRS della Svizzera italiana per far fronte alla carenza estiva di sangue. L’invito è rivolto in particolare ai donatori dei gruppi 0+, 0-, A+ e A-, per i quali la scorta è attualmente sufficiente ancora per circa quattro giorni.

Per favorire una sufficiente raccolta di donazioni, il Servizio trasfusionale ha quindi avviato una collaborazione con i lidi di Lugano, Bellinzona e Locarno per offrire ai donatori un’entrata in piscina. La promozione è valida per tutti coloro che donano il sangue dal 5 al 30 agosto 2019.