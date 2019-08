«Aiutatemi a trovare la mia Trudi»

MALVAGLIA – Un cane scomparso, in zona Ronge, a Malvaglia (Serravalle). Si chiama Trudi, è una dolce bulldog inglese di 5 anni. La sua proprietaria, Renata Galizia, la cerca disperatamente da domenica pomeriggio. E, nel farlo, ha analizzato tutte le telecamere di videosorveglianza della zona. Anche quella di un negozio locale, che ha ripreso una scena singolare: due ragazze che sembravano trafugare l’animale. Galizia avrebbe chiesto al negozio di consegnare il video alla polizia. Pronta la denuncia.

«Purtroppo sono costretta a sporgere denuncia – spiega la donna, affranta –. Altrimenti non mi danno la possibilità di rivedere il video. In apparenza di tratta di due ragazze. Vorrei invitare queste persone a consegnare immediatamente il mio cane al posto di polizia di Biasca. Oppure a portarmelo direttamente a casa mia, in via Ronge 104, a Malvaglia. Sono preoccupatissima».

Il gerente del negozio, tuttavia, ha spiegato come le due giovani sarebbero già state interrogate dalle autorità e sarebbero estranee ai fatti. Le ragazze avrebbero unicamente cercato di salvare il cane dalla strada circostante in quel preciso momento.