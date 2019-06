Consulenze energetiche: «Non c'è nessun accordo con una ditta»

COLLINA D’ORO - «Buongiorno, vorremmo offrirle una consulenza energetica. Siamo una ditta incaricata dal Comune». È questa la proposta che di recente hanno ricevuto alcuni abitanti di Collina d’Oro, che poi hanno segnalato la questione direttamente alle autorità comunali. Sì, perché «il Municipio non ha stipulato qualsivoglia accordo con alcuna ditta» come si legge in una nota dell’Esecutivo.

La ditta in questione, che le autorità comunali hanno contattato e incontreranno lunedì prossimo per chiarire la questione, propone consulenze energetiche relative alla sostituzione di impianti di riscaldamento e installazione di impianti fotovoltaici, «presentandosi quali ditte accreditate dal Comune in virtù di un concorso vinto per il “Gruppo d’acquisto solare”». Ma non è vero, in quanto non c’è stato alcun concorso e nessuna ditta è stata incaricata per offrire alla popolazione consulenze di questo tipo.

Il Comune di Collina d’Oro ricorda, quindi, che per i cittadini è disponibile gratuitamente lo Sportello energia, «gestito da consulenti professionisti».