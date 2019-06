I lavori tra Contone e Tenero entrano nel vivo

TENERO - Sono momenti decisivi quelli che sta vivendo - in queste settimane - il cantiere per il raddoppio della linea tra Cadenazzo e Locarno.

Nuova vita per Gordola - Alla fine di questo mese, e per la precisione il 24 giugno, saranno infatti eseguiti importanti lavori presso la stazione di Gordola. «Essi - precisano le FFS in una nota - comprenderanno la demolizione dell’attuale fermata, la posa di un nuovo scambio, lo spostamento del binario dalla sua attuale posizione ed il completamento del nuovo marciapiede sul lato nord». Il cantiere durerà fino alla notte tra il 2 ed il 3 luglio, quando avverrà la saldatura dei nuovi binari.

Restrizioni al traffico ferroviario - Per poter procedere con la demolizione della fermata, il traffico ferroviario verrà bloccata dal 24 giugno al primo luglio. «Gli utenti - spiega l'ex Regia federale - sono pregati di utilizzare la linea bus 311 (Bellinzona-Cugnasco-Locarno), scendendo alla fermata Gordola Nord che si trova a circa 150 metri dalla stazione.

Sbarramento completo - Inoltre, per consentire lo spostamento del binario previsto alla fermata di Gordola, la linea che collega Cadenazzo a Locarno sarà completamente sbarrata al traffico ferroviario dal 28 giugno (dalle 22.00) fino al 2 luglio (alle 5.00). Durante questo weekend - precisano le FFS - i treni tra Cadenazzo e Locarno saranno soppressi e sostituiti da bus, con tempi di percorrenza prolungati di circa 30 minuti». I lavori provocheranno anche lo spostamento dei punti dove partiranno i mezzi (solitamente sul piazzale davanti alle stazioni). «A Riazzino la fermata dei bus sostitutivi si troverà sulla strada cantonale, di fronte al distributore Tamoil, mentre a Gordola la fermata è quella dei bus di linea di Gordola Nord».

Altre quattro interruzioni - Oltre alla chiusura di fine giugno, quest'anno sono in programma altri due fine settimana di interruzione totale della linea tra Cadenazzo e Locarno. Per la precisione si terranno ad agosto ed ottobre, mentre nel 2020 vi saranno due interruzioni fissate per maggio e novembre.

Il progetto Contone - Locarno - Il progetto «Contone – Locarno: raddoppio parziale del binario e adattamenti degli impianti di sicurezza» prevede la realizzazione di un secondo binario, con due scambi in entrambe le direzioni, della lunghezza di 4 chilometri fra il ponte sul fiume Ticino e quello sul fiume Verzasca. Saranno inoltre adeguati gli impianti di sicurezza tra Contone e Locarno e verrà realizzato un nuovo edificio tecnico per gli impianti di sicurezza a Riazzino, così da ridurre il tempo di successione dei treni. La fermata del Comune del Locarnese verrà inoltre potenziata con il prolungamento di 220 metri del marciapiede e ne realizzandone un secondo a lato del nuovo binario. Mentre a Gordola la fermata viene spostata in direzione di Bellinzona di circa 200 metri e al termine dei lavori avrà due marciapiedi lunghi 220 metri, collegati tra loro da un sottopasso pedonale.