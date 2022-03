Maurer in Qatar per trattare le forniture di gas

DOHA - Il consigliere federale Ueli Maurer ha incontrato questa mattina a Doha il ministro dell'energia del Qatar Saad Sherida al-Kaabi. Uno dei temi trattati era la fornitura di gas naturale alla Svizzera.

È previsto che ora le autorità responsabili in entrambi i paesi terranno colloqui sui dettagli, riferisce un comunicato del Dipartimento federale delle finanze (DFF) su Twitter.

Poiché le trattative sono ancora in corso, al momento non si possono dare dettagli, per esempio sulle possibili quantità di consegna. Per la Svizzera condurrà i negoziati la società di approvvigionamento energetico Gaznat, ha detto la portavoce del DFF Tina Laubscher all'agenzia di stampa Keystone-ATS.

In seguito alla guerra in Ucraina, il Consiglio federale ha deciso il 4 marzo di prendere misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas per il prossimo inverno. Le compagnie del gas devono poter procurarsi congiuntamente il gas, le capacità di stoccaggio e gli appositi terminali senza dover temere conseguenze secondo la legge sui cartelli.

È previsto che il ramo del gas, insieme ai dipartimenti e alle autorità responsabili, presenti una proposta di soluzione al Consiglio federale alla fine di aprile. L'esecutivo ha inoltre già deciso il 17 febbraio che sarebbe stata costruita una riserva di energia idroelettrica per essere messa a disposizione rapidamente.

Maurer e il ministro delle finanze del Qatar Ali Bin Ahmed Al Kuwari oggi hanno firmato un accordo che prevede di intensificare la cooperazione in campo economico e finanziario, comunica il DFF via Twitter.

I colloqui in Qatar si svolgo nel quadro della visita di lavoro di Maurer negli Emirati Arabi Uniti, domani e dopodomani, durante la quale il ministro delle finanze elvetico visiterà, tra l'altro, l'Expo di Dubai.

Maurer si era già recato per la prima volta in Qatar nel luglio del 2021. Nella visita attuale ha incontrato anche l'emiro Tamim Bin Hamad Al Thani e il ministro delle finanze Ali Bin Ahmed Al Kuwari.