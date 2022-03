PLR sconfitto anche a Obvaldo ed escluso dal governo

SARNEN - Mini-terremoto nelle elezioni cantonali a Obvaldo: l'Alleanza del Centro ha strappato al PLR il suo unico seggio in Consiglio di Stato, riuscendo a vincere contro una uscente.

La nuova personalità eletta è l'avvocata Cornelia Kaufmann-Hurschler, che ha ottenuto 7762 preferenze e che si è classificata quarta. La direttrice del dipartimento finanza e sanità Maya Büchi Kaiser non è invece andata oltre le 4818 schede: giunta sesta, si è così vista così rifiutare dall'elettorato il rinnovo del mandato.

Per il PLR si tratta di una sconfitta che giunge nello stesso giorno in cui nel vicino cantone di Nidvaldo è andata persa una delle due poltrone detenute nell'esecutivo, in questo caso a vantaggio dei Verdi liberali.

Tornando a Obvaldo, il miglior risultato - come già quattro anni or sono - è stato conseguito da Josef Hess (indipendente, 9220 voti), davanti a Christoph Amstad (Centro, 8982) e Christian Schäli (partito cristiano sociale PCS, 8561). La compagine di governo è poi completata da Daniel Wyler (UDC, 6285).

Riassumendo, l'esecutivo del piccolo cantone di 38'000 abitanti con capoluogo Sarnen sarà in futuro composto da 2 esponenti del dell'Allenza del Centro, 1 PCS, 1 UDC e 1 indipendente. Si è votato anche per il Gran consiglio: i risultati non sono ancora disponibili.

Gran consiglio - A livello di parlamento cantonale, la vittoria va al centro borghese, con PLR, Centro e Verdi liberali (alla prima apparizione) che guadagnano posizioni.

Il PCS ha perso quattro seggi e non ha ora più la forza per creare un gruppo parlamentare. UDC e PS perdono rispettivamente due seggi. Sia Centro che PLR hanno guadagnato tre seggi, mentre i Verdi liberali debuttano con due seggi.

Il Centro rimane quindi il partito più forte, con 19 seggi, seguito da UDC (13), PLR (11), PS (6), PCS (4) e Verdi liberali (2).