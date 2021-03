Le infrazioni dei mezzi pesanti preoccupano Storni

BERNA - Recentemente nella prima di 4 campagne europee di controlli (Truck & Bus) 8–15 febbraio sono stati controllati 10 769 camion e 573 autobus rilevando 6735 violazioni, più del 50%; 1375 infrazioni sui tempi di guida e manomissioni cronotachigrafo, 827 per documenti del veicolo o carico non in regola, 771 casi di superamento dei limiti di velocità, 165 per trasporto merci pericolose, 20 casi di alcool o stupefacenti. «Un quadro molto preoccupante» per Bruno Storni, che ha presentato un'interrogazione al Consiglio federale.

Il consigliere nazionale ticinese (PS) fa notare pure che «nel nostro Paese i controlli vengono effettuati dai Cantoni su mandato e finanziamento della Confederazione presso centri di controllo dedicati al traffico pesante, vengono controllati annualmente in totale tra stazionari e mobili circa 90mila veicoli con un tasso di infrazioni tra il 25 e il 30%».

Il problema, per il socialista, è che «oltre ad accrescere il rischio di incidenti abbiamo condizioni di concorrenza sleale nei confronti di

autotrasportatori in regola sia tecnicamente che per le condizioni di lavoro, ma anche nei confronti del trasporto su ferrovia».