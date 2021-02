L'idrogeno come alternativa al fossile

BERNA - L'idrogeno quale fonte pulita di energia per ridurre le emissioni nocive per l'ambiente e garantire l'approvvigionamento del Paese in elettricità. Sono alcuni degli aspetti che il Consiglio federale intende esaminare come chiesto da un postulato di Martin Candinas (PPD/GR).

Nelle intenzioni del consigliere nazionale grigionese, il rapporto indicherà anche i settori nei quali ha senso utilizzare l'idrogeno verde (mobilità, industria, edifici) e le condizioni quadro normative che dovranno essere soddisfatte per garantire il graduale sviluppo di un'economia nazionale dell'idrogeno pulita.

Oltre a ciò, il documento dovrà illustrare se, in che misura e a quali costi la riconversione dell'idrogeno verde in energia elettrica, in futuro, potrà contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico nel semestre invernale e quale potrebbe essere il potenziale di stoccaggio in Svizzera.

Nell'eseguire questa analisi, secondo Candinas, il governo dovrà altresì mostrare come il futuro mercato svizzero dell'idrogeno potrà essere raccordato a quello dell'Unione europea.