Il Consiglio nazionale dà luce verde al consuntivo 2019

BERNA - Il Consiglio nazionale ha approvato stamane all'unanimità il consuntivo 2019 e un supplemento al bilancio 2020. L'eccedenza del 2019 - 3,1 miliardi, contro 1,2 preventivati - sarà accreditata sul conto di ammortamento per le spese destinate a contrastare la crisi del Covid, come chiesto in settembre dal Governo.

Per quanto riguarda il supplemento al preventivo 2020, il Consiglio federale ha chiesto alle Camere dieci aggiunte per un importo complessivo di 98,2 milioni di franchi. Si tratta principalmente dei contributi federali alle prestazioni complementari dell'AVS e dell'AI e non di ulteriori misure per far fronte alla crisi.

Entrambi i dossier saranno discussi al Consiglio degli Stati nel pomeriggio.