Potrebbe saltare la riduzione dell'affitto per i negozi in crisi

BERNA - I commercianti in difficoltà a causa del coronavirus potrebbero non poter beneficiare di una riduzione dell'affitto. Con 8 voti contro 5 la commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati propone infatti al plenum di non entrare in materia sulla legge sulle pigioni commerciali COVID-19.

La maggioranza ritiene che questa intervenga retroattivamente nei rapporti contrattuali privati e potrebbe nascere grande incertezza giuridica, si legge in una nota diffusa oggi dai servizi del Parlamento. Considera inoltre inaccettabile che non tenga sufficientemente conto delle ripercussioni diverse sulle singole aziende.

Una minoranza propone l'entrata in materia, ritenendo che il Parlamento debba trovare una soluzione al riguardo. Il dossier verrà dibattuto nella sessione invernale da entrambe le Camere.