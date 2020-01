Nuovo presidente per il PPD del Vallese romando

CONTHEY - Riunito ieri sera in congresso a Châble (VS), il PPD del Vallese romando ha eletto all'unanimità l'attuale capogruppo in Gran Consiglio Joachim Rausis alla presidenza del partito. Rausis subentra a Serge Métrailler che aveva annunciato la sua partenza già nel mese di febbraio 2019.

Rausis, 40 anni, deputato nel legislativo cantonale dal 2010 e sindaco di Orisières dal 2017, possiede la sensibilità politica necessaria per assumere le sfide che attendono il partito, si legge in una nota.

Il suo predecessore Serge Métrailler aveva dovuto affrontare la crisi, sfociata nelle dimissioni del consigliere nazionale Yannick Butter e l'esclusione dal partito di Nicolas Voide, che si era alleato all'UDC al primo turno dell'elezione al consiglio di Stato nel 2017.

Il PPD vallesano ha perso la maggioranza assoluta in Parlamento nel 2013. Secondo diversi osservatori, la costante regressione in termini percentuali del partito potrebbe significare in futuro anche la perdita della maggioranza assoluta nel governo. Nel Consiglio di Stato vallesano siedono attualmente 3 PPD, 1 PLR e 1 socialista.